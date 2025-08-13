Член постоянной комиссии по международному сотрудничеству СПЧ рассказал, что американский Минюст ежегодно выдает закрытые ордера на несколько десятков граждан России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обмен заключенными и в целом гуманитарные вопросы - актуальная тема, которая может быть затронута на встрече лидеров России и США. Такое мнение высказал в интервью ТАСС член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

"Тематика обмена заключенными и в целом гуманитарное сотрудничество очень актуальна сегодня между нашими странами. Россия сохраняет этот канал коммуникации по линии дипломатии, так как это очень важно", - сказал Ионов, отвечая на вопрос: может ли, на его взгляд, тема обмена заключенными быть поднята на предстоящей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Собеседник агентства рассказал, что американский Минюст ежегодно выдает закрытые ордера на несколько десятков граждан России, которых "ловят в третьих странах мира по запросу США". В частности, он привел недавний пример российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного властями Франции по запросу США.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.