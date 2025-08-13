В кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился киевский режим, заявили в СВР

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Руководство Еврокомиссии нацелено на смену власти в Будапеште, которая воспринимается Брюсселем как помеха для "единой Европы". Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, - говорится в пресс-релизе. - Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР России данным, Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы".

В пресс-бюро отметили, что "в Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по России и Украине". "Последней каплей, переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой", - добавили в СВР.

По данным Службы внешней разведки РФ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". "Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр, - добавили в пресс-бюро. - Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше".

В СВР обратили внимание на то, что "на поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы". "Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия", - пояснили в пресс-бюро.

Грязная работа для Киева

"В кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции. При этом режим Владимира Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР РФ.