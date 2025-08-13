В программе встречи и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи

ПХЕНЬЯН, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации прибыл с официальным визитом в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян, сообщила пресс-служба ГД.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, в программе визита, который продлится до 15 августа, - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.

Сообщается, что у трапа самолета Володина встретили председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ, заместитель председателя президиума ВНС Кан Юн Сок, председатель ВНС Пак Ин Чхоль, заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю, а также руководитель депутатской группы содействия развитию корейско-российской дружбы парламента КНДР Ли Чхоль.

В пресс-службе отметили, что в состав делегации вошли: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель межпарламентской группы дружбы с Верховным народным собранием КНДР Казбек Тайсаев, член комитета по международным делам Роза Чемерис.