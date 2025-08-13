Мишустин в Киргизии встретится с руководством страны

Ожидается, что глава российского правительства проведет официальные переговоры со своим коллегой Адылбеком Касымалиевым

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом.

Глава российского правительства, как ожидается, проведет официальные переговоры со своим коллегой Адылбеком Касымалиевым. В планах у российского премьера также участие в проходящем в Чолпон-Ате - курортном городе на озере Иссык-Куль - заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Как анонсировала пресс-служба кабмина, руководители правительств России и Киргизии намерены "обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества". Премьеры также планируют уделить внимание "развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях".

В повестке переговоров дальнейшее укрепление отношений партнерства и союзничества Москвы и Бишкека, а также реализация договоренностей, достигнутых президентами РФ и Киргизии Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым в июле. Руководители двух стран обсуждали тогда, в частности, работу российских предприятий в Киргизии, инвестиции и вопросы обучения. В Чолпон-Ате, как сообщала пресс-служба президента Киргизии, Жапаров планирует принять российского премьера.

Последняя встреча Мишустина и Касымалиева проходила в июле, когда киргизский премьер приезжал на Алтай, где проходила Международная экологическая конференция. Кроме того, российско-киргизские переговоры на уровне глав правительств проходили в январе на полях прошлого заседания ЕМПС в Алма-Ате.

Укрепление евразийской интеграции

На нынешнем заседании ЕМПС в Чолпон-Ате, как анонсировала пресс-служба российского правительства, поднимут "актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)". Участники встречи, среди которых будет и Мишустин, обсудят интеграцию, "в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы".

Согласно анонсу Евразийской экономической комиссии, мероприятия ЕМПС запланированы на 14-15 августа. На заседании совета руководители кабминов стран ЕАЭС должны будут подвести предварительные итоги работы объединения в 2024 году, в том числе в части формирования общего рынка нефти и газа, а также обсудить концепции формирования общих рынков лекарств и медизделий.