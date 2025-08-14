Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в свою очередь отметил, что в Пхеньян не забывает подвиг и заслуги советских воинов, которые принимали участие в освобождении Кореи

ПХЕНЬЯН, 14 августа. /ТАСС/. 80-летие освобождения Кореи от японского колониального господства является общим праздником для РФ и КНДР, это доказательство длительных взаимоотношений двух стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Наши страны связывают длительные отношения. Это наш общий праздник. 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.

Председатель Госдумы поблагодарил корейскую сторону за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

В свою очередь Цой Рён Хэ отметил, что в КНДР не забывают и "благоговейно вспоминают" подвиг и заслуги советских воинов, которые принимали участие в освобождении Кореи, "отдали свою кровь и драгоценную жизнь".

Володин во главе делегации Госдумы прибыл в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.