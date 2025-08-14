Россия работает над упрощением визового режима с четырьмя странами

Речь идет о Замбии, Зимбабве, Мозамбике и Эсватини

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская сторона прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Москва также может расширить список африканских стран, граждане которых смогут оформлять электронную визу в России. Об этом заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин в интервью "Африканской инициативе".

Отвечая на вопрос, с какими странами Африки Россия близка к договоренностям об упрощении визового режима, дипломат отметил, что "в настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини". "Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении", - подчеркнул Башкин.

Он также отметил, что Москва может расширить список стран Африки, гражданам которых можно будет оформить электронную визу в РФ. "Зимбабве, Кения и Эсватини включены в перечень стран, гражданам которых оформляется электронная виза. Не исключаем, что в него могут быть добавлены и другие африканские государства", - резюмировал он.