Такие действия Лондона зафиксировали через создание политических структур, поддерживающих оппозиционные силы за рубежом, отметил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе через создание политических структур, поддерживающих оппозиционные силы за рубежом.

"Комиссия фиксирует, что Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России. В британском парламенте создали межпартийную группу по России - "APPG on Russia and Democracy". Новая структура намерена координировать сеть организаций, созданных якобы российскими "демократическими" силами после начала СВО, и тесно взаимодействовать со всякого рода прочими перебежчиками, релокантами и предателями", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, деятельность группы включает в себя информационные атаки и пропаганду, а также подготовку предложений для правительства Великобритании о введении новых санкций и ограничений в отношении России.

Кроме того, как указал депутат, в своей работе против России парламентская группа "рассчитывает на помощь экспертов из состава выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций, среди которых Chatham House, Transparency и др". "Будем учитывать данную информацию, в том числе в контексте приближающихся электоральных кампаний 2025-2026 годов", - подчеркнул Пискарев.