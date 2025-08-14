Первый зампред комитета СФ по международным делам сообщил, что Киев ждет ответного удара, чтобы потом сказать о "жестокости русских"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Удары Киева дронами по российским городам являются провокацией для ответного удара, чтобы перед саммитом на Аляске заявить об агрессии России. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.

В результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненной информации, пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

"Это провокация. Они ждут ответного удара. Чтобы потом сказать о жестокости русских, когда уже договорились о переговорах. <...> И все последние случаи, когда вскрывались истории о том, что подсылали к нашим военнослужащим бабушек якобы с посылками, которые потом должны были взорваться. Это такие пакостные террористические акции, на которые способна Украина, благодаря своим учителям из Британии", - сообщил Джабаров.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США был в 2015 году.