Ушаков: Путин и Трамп скажут несколько слов в открытой части переговоров

Это обычная практика на международных переговорах, сообщил помощник российского лидера

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с заявлениями в открытой части переговоров делегаций двух стран на Аляске 15 августа. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли открытая часть у встречи в расширенном составе, с участием делегаций.

"Предусматривается, что в начале встречи каждый из президентов скажет несколько слов, это обычная практика на международных переговорах", - сказал представитель Кремля.