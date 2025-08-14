Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами также опубликовал фото флагов России и США на фоне горного пейзажа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что скоро вылетает на Аляску для участия в саммите РФ - США.

"Скоро вылетаю на Аляску и приму участие в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в составе официальной делегации", - написал он.

Он также опубликовал фото флагов России и США на фоне горного пейзажа.

В четверг, 7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.

По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.