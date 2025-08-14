Темы встречи Путина с Трампом и составы делегаций. О чем рассказал Ушаков

Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Об этом рассказал на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, центральной темой саммита будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры затронут и другие темы. Ушаков также сообщил, что стороны определили состав делегаций.

ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.

О подготовке встречи

Подготовка встречи Путина и Трампа вошла в завершающую фазу, все вопросы решаются "в интенсивном режиме": "И, конечно, ведется в первую очередь активная проработка политической составляющей саммита".

Программа встречи Путина и Трампа согласована: "Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон".

Переговоры Путина и Трампа "будут носить деловой характер", у российской делегации "деловой настрой".

О формате переговоров

Встреча Путина и Трампа начнется примерно в 22:30 мск 15 августа с беседы лидеров тет-а-тет: "Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков".

Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле 5 на 5: "Ну, конечно, где-то рядом будет находиться и группа экспертов".

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, "на которой подведут итоги состоявшихся переговоров".

Кремль считает символичным, что встреча Путина и Трампа пройдет недалеко от захоронения советских летчиков на Аляске: "Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия победы над нацистской Германией и милитаристской Японией".

Путин и Трамп после беседы с глазу на глаз продолжат переговоры "за рабочим завтраком".

Лидеры выступят с заявлениями в открытой части переговоров: "Предусматривается, что при начале встречи каждый из президентов скажет несколько слов, это обычная практика на международных переговорах".

О составе делегаций

Состав российской делегации определен. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Состав делегации США тоже определен, но "будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров".

Российская делегация вылетит из Аляски в России сразу после завершения саммита: "А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров".

О темах встречи