Путин ожидает на следующих этапах договоренности по стратегическим вооружениям

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями могут быть достигнуты после переговоров по урегулированию по Украине.
Об заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске.
По словам Путина, договоренности по Украине должны создать долгосрочные условия мира между двумя странами и в Европе.
"Да и в мире в целом - если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - сказал российский лидер.