Путин ожидает на следующих этапах договоренности по стратегическим вооружениям

Встреча Путина и Трампа на Аляске

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями могут быть достигнуты после переговоров по урегулированию по Украине.

Об заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске.

По словам Путина, договоренности по Украине должны создать долгосрочные условия мира между двумя странами и в Европе.

"Да и в мире в целом - если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - сказал российский лидер.