С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономического развития Максим Решетников

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе официального визита в Киргизию встретился с президентом республики Садыром Жапаровым. Беседа российского премьера с главой киргизского государства прошла в Чолпон-Ате на озере Иссык-Куль.

С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее Мишустин уже провел переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, а также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Жапаров в июле приезжал в РФ с визитом, где проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Руководители двух стран обсуждали тогда, в частности, работу российских предприятий в Киргизии, инвестиции и вопросы обучения. Незадолго до поездки Мишустина - 10 августа - лидеры России и Киргизии провели телефонный разговор.