Местные спецслужбы заявили, что хакеры из РФ якобы причастны к взлому системы управления плотиной на западе страны в апреле 2025 года

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Посольство России в Осло отвергло обвинения спецслужб Норвегии в том, что хакеры из РФ якобы причастны к взлому системы управления плотиной на западе страны в апреле 2025 года.

"Рассматриваем очередные обвинения со стороны норвежских спецслужб как необоснованные и политически мотивированные, - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. - Норвежские власти не раз приписывали России или неким "пророссийским хакерам" якобы имевшие здесь место кибератаки, при этом не подкрепляя свои обвинения какими-либо доказательствами".

В посольстве отметили, что "наряду с накачкой киевского режима оружием, а также незаконными антироссийскими санкциями и попытками вмешательства во внутренние дела" России такого рода заявления являются "одним из инструментов масштабной "гибридной войны", которую Норвегия ведет против России вместе с другими государствами Запада в военной, разведывательной, экономической, политической и информационной областях с задействованием всех сил и средств, включая специальные службы, с целью нанесения России "стратегического поражения".

"Такие откровенно недружественные действия делают Норвегию опасной для нас страной, от которой исходят риски и угрозы для национальной безопасности Российской Федерации", - добавили дипломаты.

"Проблематика международной информационной безопасности требует профессионального обсуждения по линии профильных ведомств, огульные обвинения здесь неуместны и бесполезны. Мы неоднократно предлагали норвежским властям наладить взаимодействие с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Однако отклика на это предложение не последовало", - говорится в сообщении.

Как указали в посольстве, полицейская служба безопасности Норвегии, обвинившая РФ в кибератаках, "безуспешно пытается подкрепить придуманную ею же самой в февральском докладе мифическую угрозу российских диверсий против объектов инфраструктуры Норвегии в этом году".

"Подобные утверждения распространяются с целью дискредитации России и усиления милитаристских настроений в Норвегии. Такая обработка норвежского общества, очевидно, может быть использована в провокационных целях, в том числе и внешними силами, в интересах дальнейшего раскручивания русофобской истерии и, соответственно, ухудшения российско-норвежских отношений", - заключили в диппредставительстве.

Ранее руководитель полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беата Гангос выступила с утверждением, что якобы связанные с Россией хакеры стояли за произошедшим в апреле 2025 года взломом системы управления плотиной на западе королевства.