Мишустин передал Жапарову приветствие от Путина

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал киргизскому лидеру теплый привет от президента России Владимира Путина.

"Хотел бы, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился глава кабмина РФ и напомнил об июльском визите Жапарова в Москву, "который придал новый импульс отношениям" двух стран. Правительства России и Киргизии активно работают над выполнением достигнутых тогда решений, заверил он.

Жапаров также передал Путину "самые наилучшие пожелания".

Мишустин поблагодарил киргизских коллег за "как всегда блестящую организацию" всех мероприятий в Чолпон-Ате и отметил, что его официальный визит совпал с 25-летием подписания Москвой и Бишкеком Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. "Это очень почетно", - подчеркнул российский премьер.