Представитель Кремля отметил, что визит спецпосланника президента США позволил выйти на встречу лидеров

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Поездка в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и его беседа 6 августа с президентом РФ Владимиром Путиным были продуктивными. Это позволило выйти на договоренности об оперативной встрече лидеров двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен, - дал характеристику представитель Кремля. - Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне".