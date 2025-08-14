Глава РФПИ назвал встречу "очень позитивной для мира", так как, по его словам, "во время администрации Байдена диалога не было"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Саммит РФ и США на Аляске дает шанс на "перезагрузку" американо-российских отношений. Об этом в четверг в интервью телекомпании CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев назвал встречу "очень позитивной для мира", так как, по его словам, "во время администрации Байдена диалога не было". Он подчеркнул, что для России важно, чтобы ее позицию услышали напрямую, поскольку существует "много недопонимания и дезинформации".

"Это также шанс своего рода перезагрузить американо-российские отношения, если встреча пройдет хорошо", - добавил он.

Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск). В открытой части переговоров президенты выступят с заявлениями, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. После разговора с глазу на глаз переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, в котором примут участие члены делегаций двух стран.

По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.