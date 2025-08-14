Дмитриев выразил надежду, что на саммите на Аляске позиция РФ будет услышана

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Глава РФПИ отметил, что это было "невозможно при администрации Байдена"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду, что позиция России будет услышана на предстоящем саммите с США на Аляске.

"Очень важно, чтобы диалог продолжился, позиция РФ была услышана, что было невозможно при администрации Байдена", - сказал Дмитриев перед вылетом российской делегации РФ в США.

В состав официальной делегации РФ на саммите помимо Дмитриева входят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов, министр финансов РФ Антон Силуанов.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.

По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.