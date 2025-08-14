Песков объяснил трудности с выдачей виз США российским журналистам

США "разучились" это делать, иронично заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. США за годы ухудшения отношений с Россией просто "разучились" выдавать визы россиянам. С этим иронично связал проблемы российских журналистов кремлевского пула с получением американских виз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не забывайте, что американцы просто уже за это время разучились давать визы, - заметил он в беседе с пожаловавшимся на проблемы журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. - Они разучились отдавать эти визы".

"Именно американцы, собственно, три с половиной года назад были инициаторами того, чтобы вообще свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские. И поэтому, конечно, непросто - большая инерция в этих негативных процессах", - напомнил Песков.