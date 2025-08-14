Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявил, что подразделения Южного военного округа активно уничтожают националистов на полях СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) отомстят режиму Владимира Зеленского за теракт в Ростове-на-Дону, где в результате атаки БПЛА пострадали 15 многоквартирных домов и 13 человек, включая двоих детей, освобождением новых населенных пунктов на полях спецоперации. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Ростов-на-Дону - это столица ЮВО и наш Южный военный округ, естественно, отомстит за раненых наших детей, за раненых наших женщин тем, что мы быстрее будем освобождать города, села наших братьев-украинцев от этой фашистской нечисти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подразделения Южного военного округа в настоящее время активно уничтожают националистов на полях СВО, что подталкивает Киев и его кураторов к испытанию новых образцов дронов на мирных российских городах.