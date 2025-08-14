Путин и Трамп встретятся на Аляске

Это будет их первая встреча после возвращения действующего президента США в Белый дом в январе 2025 года

МОСКВА/АНКОРИДЖ, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отправляется на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом в самый северный штат США - Аляску. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Также это будет первым посещением Аляски российским руководителем за все периоды, включая времена Российской империи и СССР. Хотя помощник президент РФ Юрий Ушаков напомнил, что Россия и США - близкие соседи, и российской делегации достаточно просто перелететь Берингов пролив, на самом деле путь предстоит долгий. Борт номер один преодолеет около 7 тыс. км, пересечет 11 часовых поясов и условную линию перемены дат.

В Кремле назвали место для встречи примечательным в том числе и потому, что рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдет саммит, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, погибших в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза. Как отметил Ушаков, то, что саммит пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов двух стран, "особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией".

Этот саммит, который представители мировых СМИ и аналитики уже окрестили "историческим", готовился в беспрецедентно короткие сроки. С момента, как была названа дата и место, которое тоже стало сюрпризом для мировой общественности, прошло меньше недели. За это время сторонам предстояло утрясти визовые формальности, выбрать площадку для проведения встречи лидеров двух держав, решить все организационные и бытовые вопросы, обеспечить безопасность и так далее.

Программа саммита

Согласованная программа выглядит следующим образом. Путин и Трамп встретятся утром в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Они начнут общение в формате тет-а-тет в присутствии только переводчиков. Затем переговоры продолжатся за рабочим завтраком. В этот момент к лидерам присоединяться делегации. Решено, что людей добавится немного - по пять с каждой стороны, учитывая, что обсуждаться будут "весьма важные темы, носящие чувствительный характер".

Россию помимо Путина будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Если понадобится, рядом будет находиться и группа экспертов.

Жестких временных рамок предстоящий саммит не имеет. Как сказал Ушаков, время, когда завершатся переговоры, будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

Об итогах Путин и Трамп проинформируют представителей СМИ на совместной пресс-конференции.

Все номера в гостиницах Анкориджа забронированы. Принимающая сторона даже организовала для кремлевского пула своего рода ПВР на одном из стадионов. Но, как передает корреспондент ТАСС, бытовые сложности не смущают никого из журналистов, главное - информация.

Украина и другие темы

Настрой у российской стороны рабочий. "Переговоры будут носить деловой характер. И у нас, естественно, у всех деловой настрой, прежде всего", - ответил Ушаков на вопрос, с каким настроением российская делегация выдвигается в Анкоридж. Он подчеркнул, что центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса.

"Но, естественно, будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", - уточнил представитель Кремля. В частности, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере РФ и США. Их потенциал задействован мало.

В четверг президент РФ собрал в Кремле совещание "О подготовке российско-американской встречи в верхах". В нем приняли участие члены правительства и Администрации президента, глава ЦБ, мэр Москвы, руководители силовых ведомств и спецслужб.

В открытой части мероприятия Путин отметил, что проинформирует участников "о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией", а также - как развиваются отношения с администрацией Трампа, которая предпринимает "достаточно энергичные и искренние усилия" для урегулирования украинского кризиса.

По словам президента, необходимо выйти на договоренности, создающие долгосрочные условия мира между Россией и Украиной и во всей Европе. "Да и в мире в целом - если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - заключил президент РФ.