Это может быть увеличение ударов по гражданским объектам, операции под "чужим флагом" и прорыв на территорию России, заключил посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Киев может использовать три направления для провокаций, чтобы попытаться сорвать саммит РФ - США на Аляске. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Эта тема буквально витает в воздухе, здесь есть много прямых и косвенных подтверждений того, что Киев будет использовать весь доступный ему арсенал для того, чтобы либо максимально сорвать переговорный процесс, либо создать крайне негативный фон по отношению к России как участнику переговоров, - сказал он. - Мы видим минимум три направления, по которым готовятся провокации и уже кое-где реализуются".

Первое направление, по его словам, связано с увеличением ударов по гражданским объектам. "Ежесуточно примерно 450 ударов по гражданским объектам вдоль линии боевого соприкосновения, а количество населенных пунктов, по которым наносятся удары, выросло почти в два раза, - указал он. - Это демонстрация Киевом несогласия с тем, что конфликт может быть урегулирован политико-дипломатическим путем. Они показывают, что при любых итогах переговоров будут стремиться нарушать достигнутые договоренности. Это проявляется именно в увеличении количества обстрелов".

Дипломат добавил, что растет число пострадавших, среди них есть дети, фиксируются удары по машинам скорой помощи и другие целенаправленные атаки.

Мирошник указал, что второе направление - операции под "чужим флагом" - "это то, о чем сегодня говорит Минобороны и на что косвенно ссылаются иностранные источники". "Речь идет об использовании западных СМИ для разгона информации, провоцирующей или компрометирующей Россию. Мы никак не можем повлиять на то, чтобы Украина, например, взорвала свои гражданские объекты - жилые дома, больницы, детские сады - и попыталась приписать это нашей стороне", - сказал дипломат.

Он отметил, что для подобных акций создаются условия, при которых на месте событий оказываются западные журналисты. Посол по особым поручениям напомнил, что РФ многократно с этим сталкивались: "Был такой опыт, начиная от Бучи, когда нужно было повлиять на Стамбул, и вплоть до предпоследнего Стамбула, когда перед этим была буквально серия терактов".

Прорыв на территорию РФ

Третье направление провокаций, как указал Мирошник, - попытки прорывов по линии боевого соприкосновения и на территорию России, включая исконно российские земли, с целью закрепления плацдарма. "Тем самым демонстрируя возможности украинских вооруженных формирований, которые стремятся показать, что у них есть силы для ведения военных действий. Это в их понимании могло бы активно содействовать формированию более сильной переговорной позиции. И здесь весь арсенал - от военных до террористических методов - вполне вписывается в логику Украины, которая стремится любыми способами показать, что она против такого хода событий", - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что формально Киев говорит о мире, но "по факту его действия подтверждают готовность сделать все, чтобы кровопролитие продолжалось". "Это исключительно в интересах киевского режима. Они не настроены ни на какое мирное регулирование", - подчеркнул Мирошник.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.