Заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, считает регулярное общение на высшем уровне очень позитивным фактором

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участники саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет в Анкоридже на Аляске, могут обсудить вопрос взаимного обмена заключенными, в результате чего граждане РФ, отбывающие заключение в США, смогут вернуться в Россию. Такое мнение ТАСС высказал заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко.

"Советники и переговорщики, скорее всего, эту тему [обмена заключенными] затронут. Конечно, все произойдет не сразу, так как в отношении меня переговоры велись достаточно долго, но я надеюсь, что ряд наших граждан все-таки вернутся на родину", - отметил правозащитник.

Он добавил, что саммит президентов России и США, как любой контакт между главами государств, должен привести к положительным изменениям в отношениях стран. "Я думаю, что любой контакт - плохой или хороший - это контакт. Это не то, что было при Байдене, когда никаких контактов не было, никаких переговоров. А здесь за такой короткий период [каденции президента США Дональда Трампа] как минимум 4-5 было звонков - и уже пришли к тому, что садятся за стол переговоров. Простое общение. Это уже большой позитив. Когда общаются люди, тем более на самом высшем уровне, в дальнейшем это приведет только к самому положительному", - сказал Ярошенко.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.