Встреча Путина и Трампа на Аляске

По данным сервиса Flightradar, он сел в аэропорту Анкориджа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Второй самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" приземлился в Анкоридже. На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, направляющиеся на саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее, около 17:40 мск 14 августа, в Анкоридже приземлился другой спецборт Ил-96. По данным ТАСС, на нем могла находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между Путиным и Трампом.