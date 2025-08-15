Правовой статус не позволит Владимиру Зеленскому подписывать какие-либо документы, заявил посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский из-за своего правового статуса неприемлем для оформления соглашений по Украине и не сможет ничего подписать. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Для заключительной фазы переговоров, когда достигнуты договоренности, которые должны быть оформлены, Владимир Зеленский как лидер Украины - как он себя называет - неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек", - сказал дипломат.

"Для международного сообщества - как тех, кто за, так и тех, кто против - его подпись будет ничтожной", - добавил Мирошник. По его словам, это может стать одним из поводов "чтобы либо оспаривать, либо не считаться с достигнутыми договоренностями, которые будут подписаны неким лицом от украинской стороны". "В этом формате присутствие Зеленского неинтересно, либо оно должно быть переподтверждено процедурой выборов", - констатировал посол по особым поручениям.

"Если мы говорим о замене Зеленского, то здесь речь идет о неких избирательных процедурах, но они невозможны до тех пор, пока на Украине продолжается военное положение и пока Зеленский является по факту военным диктатором, - продолжил он. - На сегодняшний день выборы Зеленского - это примерно как выборы в концлагере. Там зачищена вся политическая площадка, практически нет альтернативы, а допущенная оппозиция исключительно прозападная и контролируется Западом, который не позволяет Зеленскому зачистить остальных".

По этой причине разговоры о "правомерных или обоснованных нормами права выборах вызывают большие вопросы", считает Мирошник." Будет ли он заменен в ближайшее время? Судя по тому, что европейцы так активно его используют, в ближайшей перспективе вряд ли. Его будут продолжать использовать, потому что считают, что его ресурс еще не исчерпан. Он как говорящая голова, как некая "торпеда", полностью ими управляемая, их вполне устраивает", - подчеркнул дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.