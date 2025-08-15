Это транспортный маршрут между территориями Армении и Азербайджана

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить вопрос контроля над Зангезурским коридором - транспортным маршрутом между территориями Армении и Азербайджана. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.

"Вопрос контроля над Зангезурским коридором в том числе будет рассматриваться на двухсторонней встрече президентов РФ и США", - сказал собеседник агентства.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

США и коридор через Сюник

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. В свою очередь Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение по управлению коридором между территориями Армении и Азербайджана для разблокирования транспортных коммуникаций.

Посол США в Турции Том Баррак отмечал, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией".

22 июля испанское издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой утверждалось, что Армения, Азербайджан и США согласились оформить "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". Правительство Армении, комментируя эту публикацию, назвало ее очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой.