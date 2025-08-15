Регион выбрали потому, что на его территории находится множество сил специального назначения и подразделений, которые занимаются "военным продюсированием", заявил посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украина может попытаться использовать не только Харьковскую область, но и другие территории в качестве площадки для провокаций в преддверии российско-американского саммита. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Отвечая на вопрос, почему ВСУ спланировали нанести удар перед саммитом на Аляске именно по Харьковской области, дипломат отметил, что на данной территории находится множество сил специального назначения и подразделений, которые занимаются "военным продюсированием".

"Мы сталкивались с этим в Лисичанске: есть показания людей, которые знают, что в контексте любых событий туда подвозят средства массовой информации и перед ними разыгрывается сцена. Поэтому Харьков логистически удобен. При этом это не значит, что это единственная территория или единственная группа, которая работает в этом направлении. Они могут быть на других площадках, информацией о которых мы либо не обладаем, либо она пока не распространяется", - подчеркнул он.

Мирошник добавил, что Харьковская область также является крупным регионом. "Город Харьков и города-спутники находятся достаточно близко к линии боевого соприкосновения. Там большая концентрация населения, большой урбанизированный город, что облегчает для Киева организацию провокации", - пояснил дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар в Харьковской области с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты. Киев попытается возложить ответственность на ВС РФ, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.