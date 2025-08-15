Председатель правительства отметил, что отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил своего собеседника передать наилучшие пожелания руководителю исламской республики от российского лидера Владимира Путина.

"Хочу вас попросить передать самые добрые пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично", - обратился Мишустин.

"Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного учета интересов друг друга", - описал российский премьер.

Мишустин напомнил о подписанном в январе базовом договоре Москвы и Тегерана о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Задача наших правительств - обеспечить системную работу по выполнению договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне", - подчеркнул глава кабмина РФ.