Лавров перед саммитом на Аляске ответил на вопрос о мандраже перед переговорами

"А что это такое?", - сказал глава МИД России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, ощущает ли он мандраж перед российско-американскими переговорами на Аляске.

"А что это такое?", - сказал он в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

Как рассказал в четверг помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".

Россию помимо Путина будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Если понадобится, рядом будет находиться и группа экспертов.