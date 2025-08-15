Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции назвал заявление иноагентов о необходимости новых партий оружия для Киева отработкой политического заказа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Иноагенты боятся утратить источники дохода за рубежом в случае запуска мирного процесса по Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Беглыми изменниками движет отнюдь не забота о народе Украины, а испуг утратить источники дохода за рубежом. Ведь в случае запуска мирного процесса надобность в их услугах отпадет, как и необходимость тратить на них деньги", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в преддверии российско-американских переговоров опубликовано заявление о необходимости выделения новых партий оружия для Украины. Среди подписантов-иноагентов - беглые артисты, политики, бизнесмены и журналисты.

"Налицо отработка политического заказа. Через своих марионеток русофобы пытаются либо сорвать диалог, либо пустить его в угодном им направлении", - отметил Пискарев.