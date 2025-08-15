Ни один из них не является лидером, который отстаивает интересы своей страны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Обсуждаемые преемники Владимира Зеленского также являются марионетками, управляемыми Западом, ни один из них не отстаивает интересы своей страны. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Когда устраиваются "тараканьи бега", в которых тараканы - одного хозяина, разве это значительное изменение? Какая разница, кто будет - Зеленский, [посол Украины в Великобритании Валерий] Залужный, [cпикер Верховной рады Украины Руслан] Стефанчук или еще какой-то персонаж, полностью зависимый от Запада? Ни один из них не является лидером, который отстаивает интересы своей страны. Они - марионетки, управляемые Западом", - указал дипломат.