Матвиенко: отношения России и КНДР показывают стратегическое партнерство

Председатель Совфеда поздравила Корейскую Народно-Демократическую Республику с Днем освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в поздравлении с Днем освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства на имя председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ.

"Мы с удовлетворением отмечаем поступательное развитие отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, которые вышли на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - сообщила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба.

Важно, что по многим вопросам мировой политики наши позиции близки или полностью совпадают, добавила председатель СФ.

"80 лет назад корейский народ одержал великую победу - освободил страну от колониального гнета и изгнал захватчиков с родной земли. Плечом к плечу с корейскими товарищами в бой шли русские солдаты, чем внесли свою лепту в окончательный разгром японских империалистов. В совместной борьбе ковалась и закалялась российско-корейская дружба", - рассказала она .