Президент России поздравил индийского лидера Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с Днем независимости республики

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Днем независимости республики отметил особо привилегированное стратегическое партнерство двух государств.

"Дорожим отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности, стабильности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.