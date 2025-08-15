Младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России подчеркнул, что возможности взаимодействия стран в Арктическом регионе не ограничиваются только энергетикой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в Арктическом регионе имеет большой потенциал, такой оценкой поделился с ТАСС специалист по Арктике, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов.

"Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - напоминание о том, что у России и США в Арктике не только общая граница, но и общие интересы. Хотя украинский кризис, безусловно, находится на первом месте, повестка дня саммита в Анкоридже охватывает широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе и в Арктике. Действительно, у России и США очень хорошие перспективы для возобновления сотрудничества за Северным полярным кругом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "потенциал российско-американского взаимодействия в Арктике не ограничивается только энергетикой". "Речь может также идти о научных исследованиях в широком смысле, будь то совместные научные экспедиции или обмен данными, даже несмотря на то, что наука для действующей американской администрации - далеко не приоритетное направление. За первые месяцы президентства Трамп существенно сократил финансирование полярных исследований как в Арктике, так и в Антарктике. Помимо науки, возможное российско-американское взаимодействие в высоких широтах охватывает такие сферы, как навигация, поиск и спасание, высокие технологии", - пояснил Липунов.

Политолог призвал "не забывать о том, что американские национальные интересы для Трампа на первом месте, поэтому он заинтересован в сделке по Арктике, которая может принести США экономическую выгоду".

"Выбор места для первого за четыре года российско-американского саммита довольно символичный и весьма изящный. Проведение встречи на американской земле, а не в какой-то третьей стране, европейской или ближневосточной, - это в первую очередь сигнал о том, что две крупнейшие ядерные державы не нуждаются в посредниках для диалога", - заключил специалист.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".