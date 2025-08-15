Движение продолжит выступать за воссоединение украинцев с Россией и борьбу с режимом Владимира Зеленского, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение "Другая Украина" направляет все свои усилия на воссоединение украинцев с Россией и борьбу с режимом Владимира Зеленского и продолжит свою деятельность несмотря ни на что. Об этом заявил глава движения, экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя информацию об уголовных делах, которые СБУ возбудила против участников объединения.

"Неужели банда Зеленского считает, что таким образом может запугать и тем более остановить нас? Международное движение "Другая Украина" будет отстаивать и бороться за правду, помогать здравомыслящим украинцам сохранять объективный взгляд на происходящее в Украине и в мире. И да, мы точно знаем: украинцы и русские - один народ с общей историей, верой и культурой", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Движение, продолжил политик, открыто ведет борьбу с режимом Зеленского на Украине, в Европе и других странах мира, где живут и работают единомышленники "Другой Украины". "Многие из них остались в стране, но миллионы вынуждены были покинуть Родину из-за угроз жизни, здоровью, издевательств, репрессий, незаконных уголовных преследований и гонений за язык, веру и убеждения. Мы безвозмездно помогаем десяткам тысяч соотечественников, не захотевшим жить при преступном режиме Зеленского и выбравшим вторым домом Россию, освоиться на новом месте жительства. Все наши усилия направлены на скорейшую интеграцию бывших жителей Украины в российское общество", - подчеркнул он.

Политик обратил внимание, что его сторонникам вменяется госизмена. Но о какой госизмене может идти речь, если Украины как государства нет, задается вопросом Медведчук. Страна, продолжил он, потеряла свою независимость и суверенитет, превратилась в колонию коллективного Запада, ее богатства проданы и разворованы. "Мы собрали доказательную базу преступлений режима за все эти годы, она находится в открытом доступе и продолжает пополняться", - добавил он.

Накануне в СБУ сообщили, что возбудили против ряда сторонников "Другой Украины" дела по статьям о госизмене, коллаборационизме, оправдании действий РФ, призывам к изменению или захвату государственной власти. В списке указаны Денис Жарких, Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яков Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский, Александр Лазарев. Им обвинения предъявлены заочно. Кроме того, возбуждено дело против Кирилла Молчанова, задержанного ранее в Польше.