Создатели бренда заявляют, что их вдохновляла эклектика - сплав прошлого и настоящего

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на Аляску, где пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в свитшоте челябинского бренда SelSovet. Об этом сообщила пресс-служба конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Знай наших", участником третьего сезона которого была челябинская компания.

"Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Аляску в кофте от челябинского бренда SelSovet. Тот самый свитер СССР", - сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

На сайте АСИ указано, что SelSovet - бренд аутентичной одежды, основанный в 2017 году в Челябинске. "Смело заявляем, что создаем не просто вещи, а переосмысляем архивную эстетику и пересобираем на новый лад. Нас вдохновляет эклектика - сплав прошлого и настоящего, классики и авангарда, традиций и провокаций", - рассказывают о себе создатели бренда.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.