От характера взаимодействия России и США во многом зависят стабильность и глобальная безопасность, подчеркнул глава комитета ГД по международным делам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут стать знаковым историческим событием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Переговоры [лидеров России и США] Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать исторической вехой. Россия и США - две ведущие ядерные державы, от характера взаимодействия которых во многом зависят стабильность и глобальная безопасность. Уверен, будет затронут самый широкий спектр вопросов в интересах восстановления полноформатного российско-американского диалога", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил надежу на "конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования". "Без оглядки на русофобские "хотелки" давления на Москву "коалиции желающих", которая до сих пор не может признать провал антироссийской ставки на неонацистский режим", - отметил он.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.