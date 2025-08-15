Президент осматривает завод "Омега Си"

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл на завод "Омега Си" в Магадане. Здесь глава государства начал рабочую программу в рамках региональной поездки в пятницу перед полетом на Аляску, где состоится саммит РФ - США.

Глава государства вышел из автомобиля Aurus и пожал руки встречающим его губернатору Магаданской области Сергею Носову, гендиректору предприятия Николаю Котову, директору Анатолию Попову и завлабораторией завода Сергею Малашенко.

После приветствия президент отправился осматривать предприятие.

Американский лидер Дональд Трамп сейчас находится в самолете по пути в Анкоридж.