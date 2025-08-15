Дмитриев намерен на саммите с США продолжить совместную работу с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций также опубликовал совестное фото со со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, участвующий в переговорах России и США на Аляске, опубликовал в соцсетях совместное фото со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, отметив планы на продолжение совместной работы.

"Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня", - следует из подписи к фотографии Дмитриева в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), опубликованной без указания места.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере. По итогам саммита лидеры дадут совместную пресс-конференцию. В состав российской делегации на Аляске вошли министры иностранных дел, обороны и финансов, а также Ушаков и Дмитриев.

