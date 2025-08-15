Глава Российского фонда прямых инвестиций выразил надежду, что это хороший знак

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил медведя перед встречей глав России и США на Аляске. Он выразил надежду, что это хороший знак.

Дмитриев входит в состав делегации РФ на переговорах, которые пройдут в Анкоридже

"Встретил медведя на Аляске перед саммитом США и России. Надеюсь, это хороший знак", - написал он на своей странице в Х, приложив видео. На кадрах видно, что Дмитриев находится либо в пригороде Анкориджа, либо в парке, недалеко от берега реки, в нескольких десятках метров от него виден некрупный медведь.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.