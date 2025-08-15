Посол России в США не стал уточнять, где могла бы пройти такая новая встреча в верхах

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Посол России в США Александр Дарчиев не исключил возможности проведения новой встречи на высшем уровне вслед за саммитом в Анкоридже, но призвал дождаться прояснения ситуации.

"Посмотрим", - сказал ТАСС Дарчиев, отвечая на вопрос о том, возможен ли новый саммит после предстоящих в ближайшие часы на Аляске российско-американских переговоров на высшем уровне. Глава российской дипмиссии не стал уточнять, где могла бы пройти такая новая встреча в верхах. "Посмотрим", - повторил он в ответ на вопрос на эту тему. Дарчиев находится в Анкоридже в составе делегации РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за скорейшее проведение трехсторонней встречи по Украине после саммита на Аляске. По мнению американской стороны, участие в таких переговорах могли бы принять президент России Владимир Путин, Трамп, а также Владимир Зеленский.