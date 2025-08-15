Встреча Путина и Трампа на Аляске

Посол России в Соединенных Штатах заявил, что Москва ждет постепенного, но неуклонного движения вперед в отношениях с Вашингтоном

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Российская сторона настроена на то, чтобы обсудить на саммите в Анкоридже всю повестку дня отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил журналистам посол РФ в США Александр Дарчиев.

"Всю повестку", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует поставить на переговорах российская сторона.

Дипломат заявил, что РФ ждет постепенного, но неуклонного движения вперед в отношениях с США. "Я думаю, движение постепенное, постоянное, устойчивое", - отметил он.

Дарчиев также подтвердил, что Россия рассчитывает "на положительный" исход саммита на Аляске. Посол входит в состав российской делегации, находящейся в Анкоридже.