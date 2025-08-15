Встреча в формате "один на один" могла бы быть напряженнее, считают в Европе

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Европейские чиновники почувствовали облегчение из-за того, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встречаются в Анкоридже (штат Аляска) не один на один, а в формате "три на три". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.

"Европейский чиновник заявил, что чувствует облегчение по поводу того, что Трамп и Путин встречаются не один на один, а в формате "три на три" - по три представителя от каждой делегации", - отметил телеканал.

Помимо глав государств, в переговорах с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.