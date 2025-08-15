Встреча Путина и Трампа на Аляске

На фото запечатлен момент встречи двух президентов на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МИД России опубликовал снимок президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа за секунды до их исторического рукопожатия на Аляске. Запись в Telegram-канале дипведомства лаконично сопровождается знаком рукопожатия.

На фото виден момент встречи двух лидеров на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон: Путин и Трамп протягивают друг другу руки для рукопожатия и произносят слова приветствия.

Как и положено в таких случаях, Путина встречал также почетный караул ВС США.