Захарова: СМИ Запада на грани полного безумия из-за встречи Путина и Трампа

Три года западные издания вещали об изоляции России, а теперь увидели красную ковровую дорожку, которой встречали ее президента, подчеркнула официальный представитель МИД

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Западные СМИ, три года вещавшие об изоляции России, пребывают в состоянии помешательства, переходящего в полное безумие, на фоне торжественной встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя встречу лидеров двух государств на Аляске.

"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", - подчеркнула дипломат.

Ранее Путин и Трамп начали встречу в формате "три на три" без традиционных для саммитов вступительных слов, открытых для прессы. Сами переговоры проходят в закрытом режиме. Президенты сидят друг напротив друга на фоне бренд-волла, украшенного надписями на английском "Аляска-2025" и слоганами "Стремясь к миру".