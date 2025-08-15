Встреча Путина и Трампа на Аляске

Министр обороны РФ присоединится к переговорам позже, сообщил пресс-секретарь президента

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в расширенном формате проходящих на Аляске переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Белоусов присутствует в расширенном составе", - сказал представитель Кремля в разговоре с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.

Российско-американский саммит в Анкоридже продолжается в узком составе уже более двух часов, во встрече, помимо лидеров двух государств, принимают участие их помощники и руководители внешнеполитических ведомств.

Позднее переговоры Путина и Трампа продолжатся в расширенном формате, с участием других участников делегаций. С российской стороны, как ожидается, к встрече присоединятся главы Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.