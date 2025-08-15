По мнению исполнительного директора Института экономики роста им. П. А. Столыпина, встреча может дать шанс на налаживание взаимоотношений России и США

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Деловая и доброжелательная атмосфера встречи лидеров России и США не означает, что они не будут жестко отстаивать свои национальные интересы в ходе переговоров. Такое мнение ТАСС выразил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

"Несмотря на подчеркнутые улыбки и деловой стиль переговоров, позиции обеих сторон будут жесткими, оглядываясь на собственные национальные интересы", - считает эксперт.

При этом, по его мнению, встреча может дать шанс на налаживание взаимоотношений России и США, при котором конструктива будет больше, чем негатива. "Переговоры могут стать одной из точек выхода из той "спирали непонимания", которая сложилась в мире не только на линии российско-американских отношений, но и во многих других сферах", - сказал Свириденко.

В глобальном смысле мир подошел к точке, когда его внутренние противоречия требуют разрешения и фиксации определенного нового положения, убежден эксперт. "Россия, в том числе и в контексте конфликта, на передовой этих противоречий. Переход к новым форматам мирового сотрудничества, к новым конструктивным совместным проектами, в том числе экономическим - на повестке дня", - считает он.

"Аляска стала одним из мест, где будет решаться, в какой форме переговоры и примирение возможны. Так что весь мир замер в ожидании", - заключил Свириденко.