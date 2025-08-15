Дипломат принимал участие в стамбульских переговорах по Украине

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, принимающий участие в переговорах в Стамбуле по Украине, входит в состав российской делегации на Аляске, передает корреспондент ТАСС.

Галузин принимал участие во всех трех раундах прошедших в Стамбуле переговоров с Киевом по урегулированию в качестве одного из четырех участников российской переговорной команды. Он также вошел в состав делегации РФ на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.