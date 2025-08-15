Путин и Трамп начали пресс-конференцию после переговоров

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к СМИ после окончания переговоров, передает корреспондент ТАСС. Пресс-конференция проходит в конгресс-центре Arctic Warrior на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Позади президентов стоит баннер с лозунгом о стремлении к миру (Pursuing peace). По бокам сцены установлены российские и американские флаги.

В зале уже собрались около 200 российских и американских журналистов. Как ожидается, у них будет возможность задать вопросы президентам РФ и США. Путин и Трамп будут слышать друг друга в синхронном переводе через наушники.