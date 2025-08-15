Путин рассказал, что при встрече с Трампом поприветствовал его как соседа

Президент России сказал лидеру США, что "рад видеть его в добром здравии и живым"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что приветствовал лидера США Дональда Трампа в ходе их встречи на Аляске как соседа.

"Когда мы встретились, вышли из самолетов, я сказал: "Добрый день, дорогой сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это звучит очень по-доброму", - рассказал президент в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран по итогам переговоров в узком формате.

Он напомнил, что обе страны разделяет Берингов пролив, а между приграничными российским и американским островом, находящимися в проливе, расстояние составляет всего 4 км.